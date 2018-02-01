Астрология и развитие личности. Февраль-2018

Февраль прекрасно подходит для общения и внедрения новых идей в жизнь.

По 18 февраля включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Водолей. В этом месяце у всех знаков зодиака будет возможность развить в себе положительные качества Водолеев. Звезды щедро дают энергию для всех, кто самосовершенствуется.

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Девиз Водолеев: Свобода на первом месте!

Как и все знаки зодиака, у которых основная cтихия — Воздух, Водолеи могут быть очень коммуникабельными и непринужденными в общении. Но в глубину своей души они пускают только избранных. И иногда общению они предпочитают чтение хорошей книги.

Для Водолеев характерна любовь ко всему необычному, новому, они очень любят экспериментировать, в том числе и на себе. Правда, порой они бывают к себе слишком жесткими и требовательными.

Понять, что вы попали в гости к Водолею, всегда можно понять по новинкам техники, нестандартной мебели, необычной планировке.

Главное отличительное качество Водолеев — непреодолимая тяга к свободе. В отношениях, в выборе профессии, в любых проявлениях себя.

Есть даже такая поговорка среди астрологов: «Лучший способ никогда не увидеть Водолея — попытаться удержать его». Старайтесь не давить в общении на представителей этого Знака Зодиака, если хотите с ним долго общаться.

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Что полезно читать в феврале:

Книги о любых новшествах, инновациях.

С кем общаться в этом месяце:

Изобретатели, люди науки.

Благоприятные дни для общения:

4, 10, 16, 21, 26 февраля

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

5, 11, 16, 17, 21, 26 февраля

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

7, 12, 17, 21, 26 февраля

Дни для энергетической чистки пространства

(дома, психики, наведения порядка в делах)

2, 11, 14, 16, 21 февраля

Конфликтные дни:

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.

2, 8, 9, 16, 17, 23, 24 февраля

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское):

1 февраля (13:58 — 21:13)

3 февраля (10:07) — 4 февраля (00:47)

5 февраля (21:46) — 6 февраля (06:56)

8 февраля (10:16 — 16:53)

10 февраля (19:38) — 11 февраля (05:21)

13 февраля (08:43 — 18:11)

16 февраля (00:05 — 05:41)

18 февраля (01:13 — 15:05)

20 февраля (14:11 — 22:12)

22 февраля (14:46) — 23 февраля (03:07)

24 февраля (22:58) — 25 февраля (06:06)

27 февраля (00:51 — 07:42)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.