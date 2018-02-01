Астрология и развитие личности. Февраль-2018
Февраль прекрасно подходит для общения и внедрения новых идей в жизнь.
По 18 февраля включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Водолей. В этом месяце у всех знаков зодиака будет возможность развить в себе положительные качества Водолеев. Звезды щедро дают энергию для всех, кто самосовершенствуется.
123RF/realcg
Девиз Водолеев: Свобода на первом месте!
Как и все знаки зодиака, у которых основная cтихия — Воздух, Водолеи могут быть очень коммуникабельными и непринужденными в общении. Но в глубину своей души они пускают только избранных. И иногда общению они предпочитают чтение хорошей книги.
Для Водолеев характерна любовь ко всему необычному, новому, они очень любят экспериментировать, в том числе и на себе. Правда, порой они бывают к себе слишком жесткими и требовательными.
Понять, что вы попали в гости к Водолею, всегда можно понять по новинкам техники, нестандартной мебели, необычной планировке.
Главное отличительное качество Водолеев — непреодолимая тяга к свободе. В отношениях, в выборе профессии, в любых проявлениях себя.
Есть даже такая поговорка среди астрологов: «Лучший способ никогда не увидеть Водолея — попытаться удержать его». Старайтесь не давить в общении на представителей этого Знака Зодиака, если хотите с ним долго общаться.
123RF/ Anastasia Popova
Что полезно читать в феврале:
Книги о любых новшествах, инновациях.
С кем общаться в этом месяце:
Изобретатели, люди науки.
Благоприятные дни для общения:
4, 10, 16, 21, 26 февраля
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
5, 11, 16, 17, 21, 26 февраля
Дни, благоприятные для работы со сновидениями
(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)
7, 12, 17, 21, 26 февраля
Дни для энергетической чистки пространства
(дома, психики, наведения порядка в делах)
2, 11, 14, 16, 21 февраля
Конфликтные дни:
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.
Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.
2, 8, 9, 16, 17, 23, 24 февраля
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское):
1 февраля (13:58 — 21:13)
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Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.
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