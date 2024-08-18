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Суббота 17 августа

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Топ-10 правил этикета в самолете

Топ-10 правил этикета в самолете

Вот как правильно вести себя во время перелета.

Полет в самолете – не просто способ добраться до места назначения. Это начало отпуска. Поэтому важно, чтобы уже на данном этапе путешествие доставляло удовольствие и было комфортным. Преподаватель этикета Ирина Ронина рассказала женскому журналу Kleo.ru, соблюдение каких простых правил поможет создать благоприятную атмосферу для всех пассажиров и сделает полет более приятным.

№1. Одежда для полета

Фото: unsplash.com

Для путешествия выбирайте одежду, которая не будет слишком откровенной, и ваш внешний вид не вызовет дискомфорт у ваших соседей. Не следует надевать в полет ультракороткие мини, топы, напоминающие нижнее белье. Прибываете в жаркую страну? Продумайте удобный многослойный образ.

№2. Использование парфюма

Избегайте чрезмерного использования парфюма. В замкнутом пространстве самолета сильные ароматы могут стать настоящей пыткой для других пассажиров. Лучше всего вообще отказаться от парфюма перед полетом или использовать его минимально.

№3. Обувь на борту

Не стоит разуваться и тем более снимать носки в салоне самолета. Такие действия могут вызвать дискомфорт у ваших соседей. Если сервис авиакомпании подразумевает раздачу наборов с одноразовыми тапочками и носками, следует удалиться в уборную и при необходимости переобуться там.

№4. Откидывание спинки кресла

Фото: unsplash.com

Перед тем, как откинуть спинку кресла, следует предупредить об этом пассажира, сидящего сзади. Это позволит ему подготовиться и избежать неприятных сюрпризов.

№5. Использование подлокотников

Пассажиру посередине следует дать возможность использовать оба подлокотника его кресла, так как место в центре ряда считается самым неудобным. Такое проявление вежливости со стороны соседей сделает полет человека более комфортным.

№6. Передвижение по салону

Постарайтесь не передвигаться по салону во время обслуживания питанием. Это может затруднить работу бортпроводников и создать неудобства для других пассажиров. Если вам необходимо встать, постарайтесь сделать это до или после раздачи бортовых обедов.

№7. Развлечения для детей

Фото: unsplash.com

Если вы путешествуете с детьми, недопустимо развлекать их мультфильмами и песнями использования наушников. А лучше запастись планшетом для рисования, или альбомами и карандашами.

№8. Решение конфликтов

В случае любого конфликта во время полета следует обращаться к бортпроводнику, а не пытаться решить его самостоятельно. В некоторых случаях это может только усугубить ситуацию. И вообще, возьмите за правило обращаться к третьим лицам в спорных ситуациях, когда вы являетесь получателем услуги.

№9. Аплодисменты пилотам

Не стоит аплодировать пилотам после посадки. Этим вы будто бы транслируете, что приземление – всего лишь счастливая случайность. Пилоты просто выполняют свою работу. Мы же не благодарим парикмахера за то, что он не отрезал нам уши. Если вам понравился полет, можно поблагодарить экипаж при выходе из самолета.

№10. Выход из самолета

Не стоит вскакивать со своего места и хвататься за багаж сразу же после приземления. Какой смысл толкаться в проходе и создавать неудобства окружающим – в самолете вас все равно не оставят. Спокойно соберите свои вещи, проверьте, не забыли ли что-то важное, и покиньте самолет с достоинством.

18 августа 2024, 00:00
Фото: unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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