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Вторник 18 июня

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21 июня пройдет конференция TGMarketConf

21 июня пройдет конференция TGMarketConf

Участие примут более 1000 представителей бизнеса.

Telegram обязал все компании на своей площадке принимать только внутреннюю виртуальную валюту Telegrams Stars.

Узнать, как в этих условиях платить за привычные боты и Premium-аккаунты, вы сможете 21 июня на главном событии по Telegram-экосистеме TGMarketConf.

Узнайте все о новых возможностях экосистемы Telegram:

  • внутренняя валюта Telegram Stars (что это такое и как ей пользоваться);
  • новый магазин приложений MiniApps AppCenter;
  • премиум-возможности каналов;
  • чатботы для персональных аккаунтов.

Своими кейсами и наработками поделятся более 50 бизнес-практиков и признанных экспертов Telegram.

Также в рамках конференции продет отдельная секция

"Инвестиции в проекты Telegram", где опытные инвесторы обсудят перспективы вложений в TON и NOTCOIN, покупку telegram-каналов и популярных чатботов.

Ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, администраторов топовых Telegram-каналов и инвесторов, что создает отличную возможность для нетворкинга и обмена опытом.

Ждем вас на TGMarketConf!

18 июня 2024, 12:07
Фото:freepik.com
Редакция
Клео.ру✓ Надежный источник

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