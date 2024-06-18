21 июня пройдет конференция TGMarketConf

Telegram обязал все компании на своей площадке принимать только внутреннюю виртуальную валюту Telegrams Stars.

Узнать, как в этих условиях платить за привычные боты и Premium-аккаунты, вы сможете 21 июня на главном событии по Telegram-экосистеме TGMarketConf.

Узнайте все о новых возможностях экосистемы Telegram:

внутренняя валюта Telegram Stars (что это такое и как ей пользоваться);

новый магазин приложений MiniApps AppCenter;

премиум-возможности каналов;

чатботы для персональных аккаунтов.

Своими кейсами и наработками поделятся более 50 бизнес-практиков и признанных экспертов Telegram.

Также в рамках конференции продет отдельная секция

"Инвестиции в проекты Telegram", где опытные инвесторы обсудят перспективы вложений в TON и NOTCOIN, покупку telegram-каналов и популярных чатботов.

Ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, администраторов топовых Telegram-каналов и инвесторов, что создает отличную возможность для нетворкинга и обмена опытом.

Ждем вас на TGMarketConf!