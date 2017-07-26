Фото в стиле глянца: как сделать снимок с обложки

Кому из нас не хотелось бы красивых фотографий? Достичь уровня глянцевых журналов можно и без студийных фотосессий!

Эксперты компании Nikon, которая в этом году отмечает столетний юбилей, рассказывают, как получить снимки высокого качества прямо у вас дома.

Творите и сочиняйте

Снимки для глянцевых журналов в большинстве случаев необычны. Профессиональные фотографы всегда стремятся к чему-то новому, стараются сделать каждый кадр особенным и самобытным. Для получения красивых фотографий вы должны двигаться в том же направлении.

Любая фотография начинается в вашей голове. Меняйте суть кадров. Пробуйте новые ракурсы, реквизит. Выставляйте свет так, как никогда прежде не делали. Например, если следить за прорисовкой тени, то можно сделать фотографию объемней и структурней.

123RF/Svyatoslava Vladzimirska

Именно замысел и исполнение влияют на то, удастся ли у вас настоящий глянцевый снимок. Считайте себя волшебницами, которые из нескольких простых вещей создают сказку. Это очень увлекательный процесс, и если вы полюбите его, то каждая ваша фотография станет заметно лучше.

Работайте со светом

Один из способов сделать снимок более глянцевым — поиграть со светом. Это необязательно должно быть что-то сложное, ведь даже с помощью простых бытовых приборов можно создать необычный кадр. Например, используйте фонарик или домашние лампы. В хорошую погоду старайтесь фотографировать так, чтобы свет на модель падал от окна, он будет более приятным для глаза и естественным.

Чтобы сделать световой рисунок необычным и оригинальным, сочетайте друг с другом осветительные приборы и другие предметы, так называемые «маски». Например, если между источником света и моделью повесить жалюзи, то при съемке на человека будет падать красивый рисунок, который разнообразит кадр.

123RF/Svyatoslava Vladzimirska

Или же вы можете использовать фактурное стекло — преломления света и блики также украшают фотографию.

Кстати, не бойтесь фотографировать против света. Многие начинающие фотографы считают, что это приводит к ошибкам, но на самом деле это не всегда так. Да, без достаточного рисующего света модель окажется заметно темнее, однако в некоторых случаях так вам удастся придать фотографии дополнительной художественности, расставить акценты и задать настроение.

123RF/sonjachnyj

Не ограничивайте свое воображение. Если свет получается слишком интенсивным и жестким, то направьте лампы в сторону белых стен, которые после отразят его на модель. Только не добавляйте сложности ради сложности. Лаконичность нравится людям в любом жанре.

Используйте реквизит

Дополнительные предметы помогут при создании сюжета и могут придать снимку необходимой уникальности. В противоположность этому стоит отметить, что в кадре не должно быть лишних предметов, которые способны отвлечь внимание зрителя от вашей задумки.

Особенно эффектно удастся использовать реквизит, если сочетать его с оригинальными идеями и правильной работой со светом. Девушка с ярким красным зонтом посреди пустой комнаты с нужным настроением способна привлечь внимание к вашей фотографии, при этом подобный кадр не требует никаких расходов.

123RF/Oleg Breslavtsev

Даже с дешевым реквизитом можно достигнуть впечатляющих результатов. Возьмите несколько сильных источников света и попросите модель подбросить вверх много муки или песка. Снимайте мелкие частицы на короткой выдержке, и тогда вам удастся создать интересный эффект, который оживит любую композицию. Осенью есть вариант принести домой для съемок листья.

Помните о технике и фильтрах

Во многих случаях снимок в стиле глянцевых журналов ассоциируется у нас с высоким качеством. Достигнуть его можно в том случае, если вы правильно используете возможности своей камеры и объективов.

Объективы следует подбирать в зависимости от конкретных задач. Например, AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G с фиксированным фокусным расстоянием хорошо улавливает свет и позволяет четко передавать пропорции в рамках комнатного пространства. Параметры объективов можно изменить, и здесь нам на помощь придут фильтры. Их можно создать из подручных средств. Фотографируя через шар или призму, вы сделаете снимок абстрактней, а если натянуть на объектив обычный чулок, то картинка получится мягче.

123RF/rawpixel

Работайте с моделью

Если вы только начинаете изучать мир фотографии, то, скорее всего, у вашей модели тоже немного опыта. В этом нет ничего плохого, надо лишь правильно настроить человека на съемку. Говорите в процессе съемок комплименты. Даже если модель сутулится, то просто скажите: «все хорошо получается, а теперь мы попробуем поменять позу и сделать спину более ровной». Когда мы чувствуем поддержку, нам намного легче работать и находить общий язык с другими людьми.

Постарайтесь не ставить сложных задач, а любой необычный замысел объясняйте максимально просто и естественно.

Помните — во время съемки за все отвечает фотограф. Только вы можете оценить, каким окажется кадр. Поэтому внимательно следите за светом, обстановкой и всем остальным. Да, сперва это покажется сложным, но затем вы привыкните и заметно улучшите свои умения делать красивые фото.

Получить красивую глянцевую фотографию можно и дома. Ищите новые идеи, нестандартно подходите к каждой детали съемок, и тогда вы добьетесь желаемого результата.