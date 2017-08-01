Астрология и развитие личности. Август-2017
До 22 августа Солнце будет находиться в знаке зодиака Лев.
Девиз этого знака: Комплименты лишними не бывают!
Представители гармоничного Знака Зодиака Лев имеют врожденную способность согревать своим внутренним светом и теплом всех без исключения людей.
Львов видно сразу и издалека. Они способны на большие свершения, у представителей этого знака Зодиака творческий потенциал.
123RF/macchia
Львы могут эффектно себя подать при первом знакомстве. Они умеют и любят принимать комплименты. Если они при этом замечают лесть и не зависят от чужого одобрения, общественное мнение становится неисчерпаемым источником внутреннего оптимизма.
Именно такие качества звезды дают нам возможность развивать в ближайшее время.
Хотели, но боялись — попробуйте выступить перед аудиторией с речью или докладом. Умеете и хотите совершенствоваться — Звезды дают вам энергию на тренировку и оттачивание своих навыков.
Основная Стихия этого Знака Зодиака — Огонь.
Что полезно читать:
Биографии известных людей.
С кем общаться:
С известными и популярными личностями, наслаждающимися своим положением.
Благоприятные дни для общения:
4, 5, 14, 18, 22, 26, 31 августа.
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
9, 14, 19, 23, 29 августа
В эти дни желательно быть эффектной, блеснуть изысканным нарядом.
123RFKonrad Bak
Дни, благоприятные для работы со сновидениями
С 4 на 5 августа, с 9 на 10 августа, с 18 на 19 августа, с 26 на 27 августа.
В этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос.
Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики) и наведения порядка в делах
12, 13, 25, 26, 30, 31 августа.
Конфликтные дни:
6-7 августа, 14, 15, 20, 21, 28 августа.
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.
Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий. Время указано по Москве.
30 июля (00:30) — 1 августа (15:01)
4 августа (00:38 — 03:37)
6 августа (12:22 — 15:15)
8 августа (22:07) — 9 августа (00:56)
10 августа (16:38) — 11 августа (08:22)
13 августа (11:01 — 13:40)
15 августа (04:15 — 17:06)
17 августа (16:38 — 19:13)
19 августа (18:17 — 20:55)
21 августа (21:30 — 23:25)
23 августа (23:02) — 24 августа (04:04)
26 августа (08:39 — 11:53)
28 августа (12:38 — 22:47)
31 августа (07:42 — 11:18)
Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.
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