Астрология и развитие личности. Август-2017

До 22 августа Солнце будет находиться в знаке зодиака Лев.

Девиз этого знака: Комплименты лишними не бывают!

Представители гармоничного Знака Зодиака Лев имеют врожденную способность согревать своим внутренним светом и теплом всех без исключения людей.

Львов видно сразу и издалека. Они способны на большие свершения, у представителей этого знака Зодиака творческий потенциал.

123RF/macchia

Львы могут эффектно себя подать при первом знакомстве. Они умеют и любят принимать комплименты. Если они при этом замечают лесть и не зависят от чужого одобрения, общественное мнение становится неисчерпаемым источником внутреннего оптимизма.

Именно такие качества звезды дают нам возможность развивать в ближайшее время.

Хотели, но боялись — попробуйте выступить перед аудиторией с речью или докладом. Умеете и хотите совершенствоваться — Звезды дают вам энергию на тренировку и оттачивание своих навыков.

Основная Стихия этого Знака Зодиака — Огонь.

Что полезно читать:

Биографии известных людей.

С кем общаться:

С известными и популярными личностями, наслаждающимися своим положением.

Благоприятные дни для общения:

4, 5, 14, 18, 22, 26, 31 августа.

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

9, 14, 19, 23, 29 августа

В эти дни желательно быть эффектной, блеснуть изысканным нарядом.

123RFKonrad Bak

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

С 4 на 5 августа, с 9 на 10 августа, с 18 на 19 августа, с 26 на 27 августа.

В этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос.

Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики) и наведения порядка в делах

12, 13, 25, 26, 30, 31 августа.

Конфликтные дни:

6-7 августа, 14, 15, 20, 21, 28 августа.

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий. Время указано по Москве.

30 июля (00:30) — 1 августа (15:01)

4 августа (00:38 — 03:37)

6 августа (12:22 — 15:15)

8 августа (22:07) — 9 августа (00:56)

10 августа (16:38) — 11 августа (08:22)

13 августа (11:01 — 13:40)

15 августа (04:15 — 17:06)

17 августа (16:38 — 19:13)

19 августа (18:17 — 20:55)

21 августа (21:30 — 23:25)

23 августа (23:02) — 24 августа (04:04)

26 августа (08:39 — 11:53)

28 августа (12:38 — 22:47)

31 августа (07:42 — 11:18)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.