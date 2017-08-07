Чего ждать от затмений в августе 2017 года

Август 2017 года богат на астрономические события: в этом месяце произойдет смена движения Меркурия и Сатурна, а также ожидаются самые яркие события — частичное лунное затмение и полное солнечное затмение.

Астрономические факты:

Лунное затмение — астрономическое явление, при котором Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Частичное лунное затмение состоится на оси Лев—Водолей сегодня, 7 августа, в Москве его максимальная фаза наступит в 21:20.

Солнечное затмение — астрономическое явление, при котором Луна затмевает Солнце. Полное солнечное затмение состоится во Льве 21 августа в 18:30 GMT.

123RF/Tomáš Bajer

О влиянии затмений

Несмотря на то, что каждый год происходит от 2 до 7 затмений, интерес к этому астрономическому явлению остается неизменно высоким. С древних времен люди боялись затмений, так как те были предвестниками катастроф. В наше время статистически доказано, что на месяцы, в которые происходят затмения, приходится огромная часть природных катаклизмов, аварий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью большого количества людей. В числе таких событий произошедшие вблизи дат затмений крушение «Титаника», землетрясение на Гаити в 2010 году, авария на Чернобыльской АЭС, авиакатастрофа DC-8 в Джидде и многие другие.

Помимо катастроф, влияние затмений связано с разрушением старого уклада: они задают новый ход развития событий, приносят кардинальные изменения в политику, экономику и жизнь общества. Коренных изменений и непростых событий особенно стоит ждать в регионах, где можно наблюдать затмения.

Зона видимости сегодняшнего лунного затмения очень обширная — все континенты, кроме Северной и Южной Америки. Однако можно выделить ряд стран, на которые затмение будет влиять в большей мере: Казахстан, Монголия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран, Йемен, Австралия, Афганистан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Мадагаскар, Сомали, Кения, Танзания, Эфиопия, Мозамбик, Свазиленд, ЮАР, Лесото, Непал, Бутан, Бангладеш, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Филиппины.

Лунное затмение будет доступно для наблюдений практически на всей территории России, важные события особенно вероятны в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Томской, Читинской, Омской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Республиках Бурятия и Тыва.

Солнечное затмение 21 августа 2017 года не будет значимым для России, его частные фазы можно будет наблюдать только на Чукотском полуострове (попадают в полосу затмения крупные населенные пункты — Анадырь, Беринговский, Провидения). А вот полную фазу солнечного затмения можно будет наблюдать только на территории США, поэтому, скорее всего, основные события в ближайшее время будут разворачиваться здесь. В числе государств, которые также попадают в зону видимости и влияния полного солнечного затмения, Эквадор, Перу, Колумбия, Венесуэла, Суринам, Бразилия, Гвинея, Мексика, Португалия, Исландия, Гренландия, Ирландия, Великобритания, Канада.

123RF/cla78

О личном влиянии затмений

Как правило, затмениями интересуются в связи с массовыми происшествиями, но затмения также оказывают негативное воздействие на жизнь каждого отдельного человека.

Во-первых, в дни затмений повышается эмоциональный фон, причем дни лунных затмений отмечены большей конфликтностью, чем дни солнечных затмений. Очень часто эти астрономические явления приводят к напряжению в личных отношениях, ссорам и болезненным разрывам.

Лунное затмение всегда происходит в полнолуние, когда Солнце и Луна находятся в оппозиции друг к другу. В такие дни разум конфликтует с эмоциями, а женское и мужское начало противостоят друг другу. Вот почему в это время повышается чувствительность, становится очень сложно договориться с любимым человеком. Сегодня, 7 августа, Луна также находится в оппозиции с Марсом, что повышает желание вспылить, резко ответить, выяснить отношения.



Во-вторых, затмение влияет на некоторых людей лично, то есть определенным образом взаимодействует с индивидуальными гороскопами этих людей. Начиная с августа и в течение нескольких месяцев особенно осторожными стоит быть всем, кто родился 3-5 и 16-18 февраля, 5-7 и 18-20 мая, 7-9 и 20-22 августа, 7-9 и 20-22 ноября любого года.

123RF/macchia

Астрологические рекомендации

1. Отложите начало важных дел, не планируйте на август свадьбу, операцию, открытие бизнеса и другие важные события. Во-первых, потому что с точки зрения астрологии очень важно время начала любого дела, а дни затмений и периоды в несколько недель до и после каждого затмения являются крайне неблагоприятными. Во-вторых, очень часто затмения вносят свои коррективы, и события развиваются совсем не так, как вы планировали.

2. Откажитесь от рискованных действий: посещения массовых мероприятий, занятий травматичными видами спорта, полетов на самолетах. Отложите поездки в сейсмоопасные районы. Летом многие хотят отдохнуть в Японии, Индонезии и других экзотических странах. Но астрологами и учеными из США и Японии уже давно доказана связь солнечно-лунного цикла с землетрясениями, не пренебрегайте этой информацией, планируйте свой отдых с наименьшими рисками.

3. Затмения всегда влияют на эмоциональное состояние людей, вызывают нервное напряжение и всплески негативных эмоций, повышают агрессивность. Поэтому главная рекомендация — сохранять спокойствие, контролировать эмоции и не участвовать в конфликтных ситуациях. Это позволит вам снизить риски в отношениях с другими людьми.