Голливудская звезда Камерон Диас впервые за пять лет вышла на красную ковровую дорожку. Актриса появилась на презентации киноленты "Снова в деле", в котором сыграла главную роль. Для выхода звезда "Ванильного неба" выбрала стильный total black образ. Прозрачную блузу она надела поверх классического топа, дополнив образ высокими джинсами и минималистичными лоферами. Завершило ансамбль черное пальто длины миди с легким блеском, добавившее образу утонченности.

На мероприятии актриса позировала с Джейми Фоксом – ее партнером по фильму и хорошим другом.



"Снова в деле" – это экшн-комедия, в которой Камерон и Джейми играют экс-агентов ЦРУ. Оставив карьеру ради спокойной жизни, их герои сталкиваются с неожиданными проблемами, когда их личности оказываются под угрозой.



После официального ухода из кино в 2014 году Камерон долгое время не появлялась на экранах. Однако ради работы с Джейми Фоксом она решила сделать исключение.

"Если я и должна была вернуться, то только ради Джейми", – поделилась 52-ktnyzz актриса.

Несмотря на успешное возвращение, Камерон не планирует вновь заниматься карьерой. Актриса рассказала, что съемки оказались для нее эмоционально сложными: Диас скучала по семье, особенно по трехлетней дочери Рэддикс.

Камерон давно сделала выбор в пользу семьи. Вместе с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом, она предпочитает спокойную жизнь вдали от камер.

Ранее сообщалось, что Деми Мур получила статуэтку "Золотой глобус" за роль в "Субстанции".