Мила Ершова и Святослав Рогожан впервые стали родителями

Мила Ершова родила сына. Актриса и ее муж, Святослав Рогожан, сообщили о радостном событии в соцсетях, опубликовав первые фото из палаты.

У супругов родился мальчик, который получил редкое имя Кай. Мальчик появился на свет 20 апреля, его параметры – 4350 граммов и 55 сантиметров. Рогожан сопроводил публикацию эмоциональным обращением к супруге.

"Я счастлив был быть рядом с тобой в этот день от и до, поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо – рождения нашего первенца", – написал звезда фильма "Многоэтажка".

История пары развивается почти по классическому сценарию – с долгим романом и красивыми жестами. О помолвке Ершова рассказала в начале 2024 года: предложение было сделано в Армении после нескольких лет отношений. Уже в мае влюбленные официально оформили брак.

Ожидание первенца они рассекретили в январе, а ближе к весне устроили гендер-пати, где объявили, что ждут мальчика.