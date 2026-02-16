Звезда "Очень странных дел" Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона

На венчании присутствовали мать и отец невесты – Ума Турман и Итан Хоук, а также ее коллеги по Stranger Things, за исключением Милли Бобби Браун и Ноа Шнаппа. После церемонии гости отправились на закрытый прием в The Players Members Club, где вечеринка продолжилась в теплой семейной атмосфере.

Майя Хоук, звезда нашумевшего сериала "Очень странные дела", и музыкант Кристиан Ли Хатсон официально поженились. Торжество состоялось в церкви Святого Георгия в День всех влюбленных – событие получилось камерным, но звездным.

Видео: YouTube/@VELVETFLY

Итан Хоук проводил дочь к алтарю, держа букет белоснежных цветов, а Ума Турман появилась в светло-голубом ансамбле с цветочным принтом. Сама Майя выбрала платье цвета айвори с пышной юбкой и меховой накидкой, лаконичное и элегантное – в духе ее близкой дружбы с Prada, которая, по слухам, и создала свадебный образ актрисы.

Майя и Кристиан познакомились несколько лет назад и долго оставались друзьями. Их роман стал публичным лишь в 2023 году, когда пару заметили вместе в Нью-Йорке. Только весной прошлого года пара впервые вышла вместе на красную дорожку, официально подтвердив роман.

Хатсон известен как автор и исполнитель трех альбомов, часть которых он создавал совместно с Фиби Бриджерс. Он также работал над музыкальными проектами Майи – включая ее альбом Chaos Angel и релиз Moss. Певица и актриса нередко выступала с ним на концертах, подчеркивая, что творчество стало важной частью их отношений.