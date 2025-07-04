Актеры Анатолий Руденко и Елена Дудина ждут второго ребенка

Анатолий Руденко и Елена Дудина объявили, что ждут второго ребенка. Трогательная новость была озвучена в социальных сетях, где актеры поделились атмосферными кадрами с фотосессии, выполненной на морском побережье. На снимках – солнечный свет, теплые объятия и округлившийся живот актрисы.

Пара, воспитывающая 13-летнюю дочь Милену, давно считается одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Их история началась на съемках сериала "Вчера закончилась война", и спустя время они создали крепкую семью. Свадьбу коллеги сыграли в Италии, а свое семейное счастье предпочитают не афишировать, оберегая личную жизнь от лишнего внимания.

Новость о беременности стала для поклонников радостной неожиданностью. Хотя фотографии из фотосессии ранее уже публиковались в честь дня рождения дочери, только сейчас стало ясно, что в кадре запечатлены не просто семейные объятия – это были первые намеки на скорое пополнение.

В комментариях к посту поклонники, коллеги и друзья буквально засыпали пару поздравлениями. Анатолий Руденко и Елена Дудина пока не раскрывают ни срок беременности (хотя заметно, что актриса находится на последних сроках), ни пол будущего ребенка.