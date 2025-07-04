В Москве задержали вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал интимными фото

В столице задержаны участники преступной схемы, целью которой стала одна из самых узнаваемых молодых блогеров России, 23-летняя Валя Карнавал. Инцидент произошел весной текущего года в премиальном фитнес-клубе, расположенном на Трубной площади. Несколько девушек, представившихся поклонницами, заметили Валентину в клубе и под предлогом восхищения ее творчеством завязали разговор.

Позже они проследили за блогершей в раздевалку и в момент ее переодевания сделали скрытые фотографии. Одна из участниц переслала интимные кадры своему парню. Молодой человек, посчитав это возможностью обогатиться, создал анонимный аккаунт в Telegram и начал вымогать деньги у Карнавал в обмен на нераспространение снимков.

Попытка не увенчалась успехом, поскольку личность вымогателя денег у Вали Карнавал была быстро установлена. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали всех причастных. На данный момент им предъявлены обвинения по статьям о нарушении частной жизни (ч.1 ст. 137 УК РФ) и незаконном обороте откровенных материалов (ст. 242 УК РФ). Виновным может грозить реальное тюремное заключение.