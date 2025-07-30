Бейонсе вышла на сцену в Атланте в пальто петербургского бренда Atelier Biser

Американская певица Бейонсе во время выступления в рамках своего тура Cowboy Carter вышла на сцену в пальто российского бренда Atelier Biser. Артистка появилась перед зрителями в Атланте в эффектном расшитом белоснежными перьями наряде, который создала дизайнер из Санкт-Петербурга.

Бренд Atelier Biser Ксении Подвальной начинался как небольшое ателье по пошиву вечерних платьев, а теперь его творения носят Пэрис Хилтон, Элизабет Олсен и даже Галь Гадот.





Пальто из перьев стало настоящей звездой вечера. Белоснежное, воздушное, драматичное – оно идеально вписалось в ковбойскую эстетику шоу Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour. И хотя Бейонсе регулярно экспериментирует с образами, включение российского дизайна в ее лукбук – шаг весьма примечательный.

К слову, это не первый раз, когда певица "флиртует" с отсылками к России. Ранее, на одном из концертов в Вашингтоне, Бейонсе вышла на сцену в костюме, напоминающем расцветку российского триколора: белый, синий и красный в боди, сапогах и перчатках. Формально это был образ от Эли Сааба, вдохновленный американским флагом ко Дню национального флага США, но соцсети восприняли его иначе.