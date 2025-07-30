Юлия Барановская с детьми оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми попала в зону сильнейшего за десятилетия землетрясения, отдыхая на Камчатке. Во время морской прогулки на катамаране судно внезапно завибрировало. По словам звезды, она даже не поняла, что именно произошло в этот момент.

"Трясло катамаран, как будто что-то намоталось на винт", – рассказала экс-супруга Андрея Аршавина.

К слову, капитан судна сразу понял, в чем дело, и поспешил доставить семью в безопасное место. Несмотря на сильный туман, с катамарана были видны осыпающиеся скалы и птицы, в панике улетающие от берега, рассказала в своем блоге ведущая шоу "Мужское/Женское".



Инцидент произошел 30 июля, когда у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой до 8,8 – самое мощное в регионе с 1952 года. Очаг находился в 161 км от берега на глубине 32 км. На Авачинском заливе была объявлена угроза цунами – волны до 4 метров обрушились на побережье, включая Северо-Курильск. Жителей эвакуировали на возвышенности. Волна затопила порт и промышленную зону.



В Петропавловске-Камчатском частично обрушился детский сад, который находился на ремонте, пострадали несколько человек. Угрозу цунами также объявили в Японии и на Тайване. Афтершоки ощущаются до сих пор и, по прогнозам, продлятся как минимум месяц.