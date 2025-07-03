Павел Воля чуть не утонул в Калининграде перед концертом

Павел Воля рассказал о неожиданном происшествии во время поездки в Калининградскую область. Шоумен и резидент "Камеди Клаб" планировал передохнуть и полюбоваться местными пейзажами, но вместо приятной прогулки по воде чуть не оказался под ней.

Перед концертом в Светлогорске артист решил прокатиться на арендованной лодке в Калининграде, рассчитывая добраться до живописного района под названием Рыбная деревня. Однако спустя считаные минуты после начала плавания судно дало течь: внутрь быстро стала поступать вода, и лодка начала уходить под воду. Сам Воля и его спутник были вынуждены срочно покинуть судно, чтобы избежать трагедии.

Помощь пришла со стороны. Проходившие мимо жители оперативно среагировали на ситуацию и помогли выбраться на берег. Сам артист позже поделился кадрами с места событий и признался, что это была одна из самых экстремальных ситуаций за последнее время.

Позже состоялось выступление Павла Воли. В тот же вечер он вышел на сцену и поблагодарил зрителей за теплый прием. А приключение на воде теперь, похоже, стало частью гастрольных воспоминаний.