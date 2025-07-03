Голливудская торговая палата назвала имена, которые пополнят Аллею славы в 2026 году

Голливудская торговая палата представила список звезд, которые в 2026 году получат именные звезды на знаменитой Аллее славы в Лос-Анджелесе. В новый перечень вошли 35 выдающихся деятелей культуры, искусства и спорта, чье влияние на индустрию и массовую культуру признано знаковым.

В категории кино оказались как уже признанные легенды, так и представители нового поколения. Среди них – Тимоти Шаламе, стремительно набирающий популярность благодаря ролям в крупнейших проектах последних лет, и Деми Мур, чей камбэк в фильме "Субстанция" вновь напомнил о ее таланте. В этом же списке – лауреат "Оскара" Рами Малек, харизматичная Эмили Блант, француженка Марион Котийяр, а также Рэйчел Макадамс и Стэнли Туччи.

Отдельно отмечены деятели, оставившие след в индустрии, но не дожившие до сегодняшнего дня. Посмертно звезды будут установлены в честь режиссера Тони Скотта и специалиста по спецэффектам Карло Рамбольди – автора одного из самых запоминающихся образов научной фантастики.

В разделе телевидения звезду получит Гордон Рамзи – не только повар с мировой известностью, но и успешный телеведущий. Также в список вошли Сара Мишель Геллар, олицетворение героини нулевых, и Ноа Уайли – актер, знакомый зрителям по роли в "Скорой помощи".

В музыкальном направлении отмечена Майли Сайрус, начавшая путь в индустрии с подросткового телешоу и ставшая одной из самых узнаваемых певиц последнего десятилетия. Помимо нее, звезды в категории "Запись" получат такие исполнители, как Джош Гробан, Air Supply и Bone Thugs-N-Harmony.

Единственным представителем спортивной категории стал Шакил О’Нил – легенда баскетбола и узнаваемая медийная фигура, продолжающая принимать активное участие в общественной жизни.

Выбор лауреатов осуществляется специальным комитетом, в который входят уже отмеченные на Аллее славы личности. Кандидаты оцениваются по вкладу в индустрию, стабильности карьеры и культурному влиянию.