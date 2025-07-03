Умер актер Майкл Мэдсен

В возрасте 67 лет ушел из жизни Майкл Мэдсен – один из самых узнаваемых характерных актеров своего поколения. Его тело было обнаружено утром 3 июля в доме в Малибу. По данным местных властей, актер скончался от сердечной недостаточности. Следов насильственной смерти не зафиксировано.

За более чем четыре десятилетия карьеры Мэдсен снялся в десятках фильмов, однако наибольшую известность получил благодаря ролям плохих парней – мрачных, харизматичных, зачастую непредсказуемых персонажей. Его кинематографическая биография тесно связана с режиссером Квентином Тарантино: именно Мэдсен сыграл жестокого мистера Блондина в "Бешеных псах" и усталого наемника Бадда в дилогии "Убить Билла". Актер также запомнился по ролям в таких лентах, как "Донни Браско", "Телма и Луиза", "Омерзительная восьмерка".

Последние годы жизни Майкл Мэдсен активно снимался в независимом кино и готовил к выходу книгу "Слезы для моего отца: мысли и стихи вне закона" – личный и откровенный сборник, над которым он работал с особым вниманием. Также ожидались премьеры нескольких малобюджетных фильмов с его участием, включая Resurrection Road и Cookbook for Southern Housewives.