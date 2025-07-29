Концерт Дженнифер Лопес в Москве отменен на финальной стадии подготовки

Планы по приезду американской певицы Дженнифер Лопес в Россию были внезапно отменены, несмотря на достигнутые договоренности и назначенную дату концерта. По данным Mash, артистка и ее менеджмент весной 2025 года согласились на проведение шоу в Москве в августе, а размер гонорара за выступление должен был составить не менее одного миллиона долларов.

Переговоры между российскими организаторами и представителями певицы начались на фоне ее гастрольного тура по странам СНГ. Концерты Лопес в Казахстане, Узбекистане и Армении вызвали живой интерес, что подтолкнуло российских продюсеров к активному контакту с ее командой. Стороны обсудили все ключевые моменты: от технических требований до стоимости и подписали договор о намерениях.

Однако спустя некоторое время менеджмент Дженнифер Лопес пересмотрел свое решение. Основной причиной отказа стали опасения по поводу негативной реакции со стороны западной аудитории и потенциальных имиджевых потерь. Певица, по словам источника, не исключает возможности выступлений в России в будущем, но только после завершения текущей геополитической ситуации.

Публичных комментариев от самой артистки не последовало. Глава компании PMI, которая, по данным СМИ, курировала переговоры, также отказался от официальных заявлений.

Тем временем тур певицы продолжается в странах Азии. В частности, билеты на концерт Дженнифер Лопес в Астане были распроданы за считаные часы. Это побудило организаторов добавить дополнительное шоу в Алма-Ате, которое состоится 10 августа.