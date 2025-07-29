Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слух о разводе

Не так давно появились разговоры о возможном разрыве между 65-летним телеведущим Дмитрием Дибровым и его 36-летней супругой Полиной. Поводом для слухов стало отсутствие совместных появлений на публике, редкие упоминания друг друга в соцсетях, а также то, что день рождения жены шоумена прошел без его участия, что не скрылось от глаз внимательных поклонников.

Отдельный повод для обсуждений дали комментарии окружения семьи, согласно которым отношения пары якобы переживают кризис. Источники указывают на то, что супруги проводят все меньше времени вместе, а возрастная разница, которая ранее не казалась проблемой, теперь стала более ощутимой. По их словам, Полина активно развивает собственную жизнь и карьеру, в то время как ритм жизни Дмитрия стал иным.

Тем не менее, сами Дибровы спешат успокоить публику. Полина в разговоре с Super заявила, что никаких драм в семье не происходит: супруг в отъезде, а она осталась в столице. То есть официального подтверждения развода нет.

"Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", – сказала Полина.

Пара отметила в марте 2025 года 16-летие брака. Напомним, Дмитрий познакомился с Полиной, когда ей было 17 лет, но отношения начались после достижения ею совершеннолетия. В браке у пары родились трое сыновей: Александр, Федор и Илья.

Кстати, с 2022 года Дмитрий Дибров не ведет шоу "Кто хочет стать миллионером?", а с 2023-го работает над другими проектами, включая подкасты и рубрики на телевидении. Он активно занимается собой и, как говорят, уже похудел на 15 килограммов, собираясь поразить публику своей формой к осени.