Дмитрий Дибров разводится с женой спустя 16 лет брака

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Диброва находятся на грани развода. Об этом сообщили источники, близкие к семье пары. По их словам, отношения супругов зашли в тупик, и сейчас они фактически живут раздельно.

Пара официально пока не комментировала ситуацию, однако поводы для слухов появились еще весной. В соцсетях Полины исчезли совместные фотографии с мужем, а на праздновании ее 36-летия Дмитрий замечен не был. День рождения отмечали только друзья и дети.

Как утверждает источник, одной из причин расставания могла стать существенная разница в возрасте: Дибров старше избранницы на 30 лет. Полина, по словам знакомых, живет насыщенной жизнью: активно путешествует и развивает женский клуб. Дмитрий, которому сейчас 65, предпочитает более спокойный образ жизни.

"Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова", – пояснил близкий к семье телеведущего источник.

История их брака началась в 2009 году. Тогда 49-летний шоумен женился на 19-летней модели Полине Наградовой. Несмотря на критику и споры, пара прожила вместе более 16 лет. У них трое сыновей: Александр, которому сейчас уже 16 лет, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Слухи о разводе подтверждает не только поведение супругов, но и молчание: оба избегают комментариев и не появляются вместе на публике. При этом, по данным источников, официальный развод пока не оформлен, но решение о расставании уже принято.