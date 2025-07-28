Ляйсан Утяшева рассказала о примирении с отцом, который страдал алкоголизмом

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в интервью Лауре Джугелия откровенно рассказала о попытке наладить давно разрушенные отношения с отцом. Она призналась, что первой вышла на контакт с Альбертом Утяшевым, который в прошлом страдал алкоголизмом и проявлял агрессию по отношению к семье.

Спортсменка вспомнила, что много лет жила в атмосфере тепла и заботы, но все изменилось, когда отец оставил преподавание истории ради бизнеса. Именно тогда, по ее словам, в жизнь семьи вошел алкоголь. Воспоминания о домашнем насилии долгое время оставались болезненной темой для Утяшевой, но работа с психологами и собственные внутренние изменения помогли ей взглянуть на прошлое иначе.

"Я не хочу из своего папы делать демона. Это был не папа, это был зеленый змей. <...> Я думаю, подливали ему, спаивали там", – сказала супруга знаменитого комика.

Спустя десятилетия она сделала первый шаг – позвонила отцу и призналась, что скучает. Встреча прошла под знаком примирения: вместо упреков – слезы и объятия. Ляйсан подчеркнула, что видит в отце человека, который старается измениться. По ее словам, воссоединение – это процесс, требующий осторожности и терпения, но для нее важно "обнулиться" и двигаться вперед без обид и тяжелого груза прошлого.

Муж звезды, шоумен Павел Воля, поддерживает эту инициативу. Он отметил, что дедушка охотно проводит время с внуками – 12-летним Робертом и 10-летней Софией. Альберт Утяшев делится с внуком интересом к истории, принося книги и обсуждая события прошлого. Такое сближение, по словам резидента Comedy Club, стало возможным благодаря зрелости и внутренней работе всей семьи.