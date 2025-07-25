Саша Бортич подтвердила роман с актером Давидом Сократяном

30-летняя актриса Саша Бортич подтвердила новый роман – в ее соцсетях появились снимки с актером Давидом Сократяном, на которых пара запечатлена во время поцелуя.

Публикация появилась вечером 24 июля. На фото Бортич и Сократян позируют в романтичной обстановке: актриса – в белом платье с открытыми плечами и жемчужном ожерелье, 27-летний актер – в черных брюках и майке. На нескольких кадрах пара держится за руки, обнимается и, в одном из моментов, целуется.

В подписи Бортич с иронией заявила, что это якобы рекламная съемка, где им "предложили сыграть влюбленных". Однако подписчики расценили публикацию как подтверждение настоящего романа. Давид также прокомментировал фото, поблагодарив актрису за работу и намекнув на продолжение сотрудничества.





Давид Сократян – выпускник ГИТИСа, актер театра и кино. Зрителям он известен по ролям в проектах "Курьеры", "Неверные" и "Любовь Советского Союза". С Бортич они ранее вместе не снимались.

Ранее Саша была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым, а позже – за бизнесменом Евгением Савельевым, от которого воспитывает сына. После развода актриса не делилась подробностями личной жизни – до сегодняшнего дня.

Слухи о романе с Сократяном появились несколько недель назад, когда их заметили вместе на мероприятии.