Появились первые фото Мэрил Стрип со съемок "Дьявол носит Prada 2"

В Нью-Йорке стартовали съемки второй части культового фильма "Дьявол носит Prada". В объективы фотографов попала актриса Мэрил Стрип – она вновь исполняет роль Миранды Пристли, главного редактора глянцевого журнала.

Съемочная команда работала на одной из центральных улиц Манхэттена. Стрип была замечена в образе, соответствующем стилю ее героини: плащ, юбка-карандаш и классическая блуза. Актрисе 76 лет, но в кадре она выглядит практически так же, как и в фильме 2006 года.



Также на площадке были замечены Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи. По данным издания Variety, во второй части Миранде Пристли предстоит справляться с кризисом в модной индустрии: ее журнал теряет позиции на фоне цифровизации, и героине придется обратиться за помощью к бывшей ассистентке – Эмили, которую вновь сыграет Эмили Блант.



Производство фильма было анонсировано в 2023 году. По данным инсайдеров, проект поддерживает та же команда, что работала над оригинальной лентой. Премьера второй части назначена на май 2026 года.

Напомним, оригинальный фильм "Дьявол носит Prada" вышел почти 20 лет назад и стал одним из самых узнаваемых в жанре модной драмы. Его сюжет основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер – бывшей ассистентки главного редактора американского Vogue.