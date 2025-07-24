Катя Лель наняла детектива для поисков пропавшего во Франции экс-супруга

Игорь Кузнецов пропал три месяца назад. Катя Лель верит, что отец ее дочери найдется живым.
Певица Катя Лель продолжает поиски своего бывшего мужа Игоря Кузнецова, который исчез во Франции около трех месяцев назад. Бизнесмен пропал в Ницце, и с тех пор никакой информации о его местонахождении не появлялось. Несмотря на развод, певица активно участвует в расследовании: Кузнецов – отец ее единственной дочери, и артистка не может оставить ситуацию без внимания.
Известно, что Катя обратилась за помощью к частным детективам во Франции. В поисках она задействовала связи и обратилась к влиятельным знакомым, чтобы ускорить процесс.
"Я все-таки верю, что чудо произойдет и он найдется. Работаем над этим, естественно. Скажу по секрету, что мы нашли во Франции детективов – они приступают к поискам", – сообщила она на одной из светских премий.
Помимо официального расследования, певица попыталась подключить и эзотерические методы. Она беседовала с разными экстрасенсами – как медийными, так и работающими вне публичного поля. Их мнения оказались противоречивыми: одни уверяли, что энергетика Кузнецова больше не улавливается, другие – что он жив, просто не хочет выходить на связь.
Последние два года бывшие супруги не поддерживали контакт, кроме коротких диалогов Игоря с их дочерью Эмилией. Причины его исчезновения остаются неизвестными, и Катя признается: многое в его жизни за последнее время ей было непонятно.
Несмотря на личные переживания, Лель остается активной: она регулярно выступает, участвует в шоу и продолжает развивать карьеру. В личной жизни певицы сейчас затишье. По ее словам, она не исключает романтические знакомства, но серьезных отношений у нее нет. Поклонники, в том числе очень молодые, часто проявляют интерес, но артистка предпочитает ждать "того самого" человека, рассказала она.