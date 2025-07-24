Катя Лель наняла детектива для поисков пропавшего во Франции экс-супруга

Певица Катя Лель продолжает поиски своего бывшего мужа Игоря Кузнецова, который исчез во Франции около трех месяцев назад. Бизнесмен пропал в Ницце, и с тех пор никакой информации о его местонахождении не появлялось. Несмотря на развод, певица активно участвует в расследовании: Кузнецов – отец ее единственной дочери, и артистка не может оставить ситуацию без внимания.

Известно, что Катя обратилась за помощью к частным детективам во Франции. В поисках она задействовала связи и обратилась к влиятельным знакомым, чтобы ускорить процесс.

"Я все-таки верю, что чудо произойдет и он найдется. Работаем над этим, естественно. Скажу по секрету, что мы нашли во Франции детективов – они приступают к поискам", – сообщила она на одной из светских премий.

Помимо официального расследования, певица попыталась подключить и эзотерические методы. Она беседовала с разными экстрасенсами – как медийными, так и работающими вне публичного поля. Их мнения оказались противоречивыми: одни уверяли, что энергетика Кузнецова больше не улавливается, другие – что он жив, просто не хочет выходить на связь.





Последние два года бывшие супруги не поддерживали контакт, кроме коротких диалогов Игоря с их дочерью Эмилией. Причины его исчезновения остаются неизвестными, и Катя признается: многое в его жизни за последнее время ей было непонятно.

Несмотря на личные переживания, Лель остается активной: она регулярно выступает, участвует в шоу и продолжает развивать карьеру. В личной жизни певицы сейчас затишье. По ее словам, она не исключает романтические знакомства, но серьезных отношений у нее нет. Поклонники, в том числе очень молодые, часто проявляют интерес, но артистка предпочитает ждать "того самого" человека, рассказала она.