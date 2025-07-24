Легенда рестлинга и актер Халк Хоган ушел из жизни в 71 год

Во Флориде скончался Халк Хоган – культовый рестлер, актер и телеведущий, ставший символом американского реслинга 1980–1990-х годов. По информации TMZ Sports, смерть наступила утром 24 июля в Клируотере из-за остановки сердца. Медицинская бригада прибыла на место происшествия спустя несколько минут после вызова, однако реанимационные действия не дали результата.

Последние месяцы в жизни Хогана сопровождались осложнениями после перенесенной весной операции на шее. Несмотря на то, что его супруга, йога-инструктор Скай Дейли, недавно опровергала слухи о коме и заявляла, что муж идет на поправку, организм легендарного спортсмена не выдержал.

Настоящее имя рестлера – Терри Джин Боллеа. Он родился 11 августа 1953 года и с юных лет увлекался спортом, мечтая о бейсбольной карьере. Травма изменила его планы, и уже в 1977 году Боллеа дебютировал на арене профессионального рестлинга. Прозвище "Халк" закрепилось за ним после появления на шоу с актером Лу Ферриньо – исполнителем роли Халка в телесериале. Вскоре Терри сменил и фамилию, Хоган, сделав шаг к построению своей карьеры.

Пик его популярности пришелся на 1980-е, когда он подписал контракт с WWF (ныне WWE). Победа над Айроном Шейком в 1984 году принесла Хогану титул чемпиона мира в тяжелом весе и положила начало эре "Халкамании". Его образ – повязка на голове, усы, мощная фигура и театральные выходы – превратил рестлинг из нишевого шоу в массовое зрелище.

В 1990-х Хоган неожиданно для фанатов сменил амплуа – стал "злодеем" и основал культовую группировку NWO, что дало новый импульс его популярности и укрепило его как центральную фигуру рестлинга.

Он шесть раз становился чемпионом мира WCW, пять раз – WWF, дважды побеждал в "Королевской битве", а также был дважды включен в Зал славы WWE – сначала как одиночный исполнитель, затем как участник NWO.

Помимо спортивной славы, Хоган активно снимался в кино и на телевидении. Его фильмография включает десятки лент и сериалов, среди которых "Рокки 3", "Мистер няня", "Гром в раю", "Команда "А" и "Спасатели Малибу". В 2000-х он стал героем реалити-шоу Hogan Knows Best, где зрители могли заглянуть в закулисье его семейной жизни.

На протяжении карьеры Халк Хоган перенес десятки операций, сам признавался, что в его теле почти не осталось "родных" частей. Несмотря на это, он оставался активным – организовывал спортивные проекты, появлялся на общественных и политических мероприятиях, в том числе на съезде Республиканской партии в 2024 году.

У Халка Хогана остались двое детей от первого брака с Линдой Клэридж – дочь Брук и сын Ник. В 2023 году он женился на своей избраннице Скай Дейли.