Ксения Бородина оставила фамилию бывшего мужа после свадьбы с Николаем Сердюковым

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Пара поженилась месяц назад. На этот раз Ксения Бородина решила не соблюдать все формальности.

После свадьбы с блогером Николаем Сердюковым Ксения Бородина решила не менять свою фамилию. Официально телеведущая по-прежнему остается Ксенией Омаровой – именно такую фамилию она взяла в браке с Курбаном Омаровым и, как оказалось, не спешит от нее избавляться даже в новом статусе.

Свадьба пары состоялась в конце июня: сначала была роспись в ЗАГСе, затем пышное торжество с участием знаменитостей, стильными образами и щедрыми комплиментами от гостей. Однако спустя месяц стало известно, что менять документы Ксения не стала. Причина проста – ей не хочется тратить силы на бюрократию. Об этом сама Бородина говорила и раньше, когда только рассталась с Омаровым.

Любопытно, что это первый случай за три брака, когда звезда не берет фамилию мужа. Видимо, с опытом меняются не только взгляды на отношения, но и подход к формальностям. А вот поклонники в Сети уже спорят: одни считают, что это разумное решение, другие – что Ксения осознает недолговечность нового брака.

Кстати, сам Сердюков тоже не остался без внимания: хейтеры с первого дня обвиняют его в меркантильности и намекают, что он живет за счет Ксении. Телеведущая пыталась защитить возлюбленного и сообщила, что блогер зарабатывает по 2 миллиона в месяц.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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