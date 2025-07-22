Оззи Осборн умер на 77-м году жизни

На 77-м году жизни ушел из жизни британский музыкант Оззи Осборн. Печальная новость была подтверждена вечером 21 июля его семьей, которая подчеркнула, что артист покинул этот мир, находясь рядом с самыми близкими.

Последний выход Осборна на сцену состоялся 6 июля в Бирмингеме – городе, где более полувека назад начиналась история Black Sabbath. Во время прощального концерта, который поклонники уже назвали историческим, музыкант появился на сцене, сидя на массивном черном троне, – болезнь Паркинсона не позволила ему выступить в полную силу, но не помешала подарить публике прощальную встречу с легендой.

Десятилетия, отданные сцене, сделали Оззи культовой фигурой для нескольких поколений поклонников тяжелой музыки. В составе Black Sabbath он определил звучание целой эпохи, а затем, начав сольную карьеру, продолжил удивлять публику дерзкими выступлениями и хитовыми альбомами. Его фирменный голос, эпатаж и неизменный черный образ принесли ему прозвище "Принц тьмы".

Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем в последние годы – включая операцию на позвоночнике, диагностированный Паркинсон и частичную потерю подвижности – Оззи Осборн до конца оставался влюбленным в сцену. Даже после отмены гастролей в 2023 году он продолжал работать над музыкой и радовал поклонников редкими появлениями.