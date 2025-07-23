Клава Кока призналась, что скрывала свой реальный возраст

День рождения Клавы Коки в этом году ознаменовался неожиданным признанием. Артистка, которую поклонники до сих пор считали 29-летней, заявила, что ей исполнилось 30. Певица раскрыла, что сознательно занижала свой возраст на протяжении многих лет.

Исполнительница поделилась историей в личном блоге, сопроводив пост архивными видеоматериалами. В ролике она предстала на фоне яхт с праздничным тортом и цифрой "30". Это заявление вызвало живой отклик у подписчиков, особенно из-за подробностей, которыми Клава решила поделиться.

Оказалось, что на решение "стереть" один год повлиял сложный период, который пришелся на возраст 17 лет. Тогда Кока не смогла поступить на бюджет во ВГИК, провалилась на всех конкурсах и не сумела добиться успеха ни в одном из музыкальных начинаний. Песни не набирали просмотров, а отказы следовали один за другим. Личная жизнь тоже оставалась в подвешенном состоянии – запланированную "вечную любовь" Клава не встретила.

Разочарование в себе и ощущение беспомощности привели ее к радикальному поступку: певица "удалила" год из своей жизни, перестав учитывать его в разговоре с окружающими, в социальных сетях и даже в собственном восприятии времени. Новый возраст стал частью ее публичного имиджа, и никто из поклонников или коллег не заподозрил подмену.

Сегодня, спустя годы упорного труда, Клава Кока добилась значимых результатов в карьере – и, по ее словам, только теперь готова признать и принять то, от чего когда-то отвернулась. Она подчеркивает, что именно вычеркнутый год закалил ее характер, стал катализатором роста и в итоге помог стать тем, кем она является сейчас.