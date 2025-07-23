Настя Ивлеева призналась, что чувствовала себя пустой и бесполезной после "почти голой" вечеринки

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Телезвезда пережила отмену и нашла опору в вере.

Полтора года назад ее имя было на всех заголовках. Скандальная "почти голая" вечеринка в "Мутаборе" стала кульминацией светской жизни Насти Ивлеевой. За ней последовали отмена проектов, разрыв рекламных контрактов, волна критики и даже публичные осуждения со стороны бывших друзей. Но сегодня Настя не просто пережила удар, она вышла из него другой.

Настя Ивлеева. Фото: Telegram / @ivleevacomvgorle

Период "отмены" оказался для блогерши большим испытанием. Оказавшись без поддержки и доверия, она впервые столкнулась с внутренней пустотой. Именно в этом состоянии Ивлеева осознала, насколько все может утратить смысл: дни сливаются, желание просыпаться пропадает. В момент крайнего отчаяния она пошла в церковь, чтобы признать, что больше не справляется в одиночку.

"Я отлично помню момент, когда дошла до уныния. И это страшно, так как все становится бессмысленным, нет сегодня, вчера, завтра. Ты пустой и бесполезный", – призналась 34-летняя знаменитость.

Исповедь стала для Насти отправной точкой. Не мгновенное облегчение, но первый шаг к внутреннему равновесию. С этого момента, по ек словам, жизнь словно перестроилась: пришло спокойствие, начала возвращаться энергия, а вместе с ней и понимание, что нужно учиться отпускать и доверять, но не миру шоу-бизнеса, не подписчикам, а себе и тем, кто выше.

В недавних публикациях в соцсети блогерша подчеркнула, что не отреклась от прошлого и не стремится забыть Настю до "почти голой вечеринки". Сменив образ жизни, она не отменила саму себя. Принять свою многослойность, такую, какая есть, с ошибками, с победами, с глупостями и прозрениями, стало ее личной победой

"Я прошлая и нынешняя – один человек! Я была и есть. Чуть мудрее теперь и взрослее", – написала телезвезда.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Фото: Telegram / @ivleevacomvgorle

Символом ее новой главы стала не только смена окружения, но и брак. В декабре 2024 года Настя вышла замуж за телеведущего и дальнего родственника Никиты Михалкова – Филиппа Бегака. Вместо привычных тусовок – фермерский быт, деревенская тишина и планы на реалити-шоу о жизни вне города. Правда, не все в новом семействе приняли блогершу с восторгом: свекровь открыто говорила о сложном характере сына и неготовности мириться с выбором наследника.

Однако Настя Ивлеева явно не собирается повторять сценарии прошлого. Лето она проводит в уединении, отращивает волосы, читает книги и спит по десять часов. На светскую сцену пока не торопится возвращаться, заявляя, что обсуждение старой вечеринки уже выглядит нелепо, будто анекдот из прошлого десятилетия.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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