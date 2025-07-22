Ольга Бузова сообщила о смерти своей собаки

Ольга Бузова в своем телеграм-канале сообщила о смерти ее йоркширского терьера по кличке Ева. Питомцу было 13 лет, и в последние дни жизни собака находилась в тяжелом состоянии под наблюдением ветеринаров. Поющая телеведущая сопроводила пост фотографиями с любимицей.

Резкое ухудшение состояния собаки произошло в середине июля. Ева страдала от высокого уровня сахара в крови, что привело к осложнениям: животное почти полностью потеряло зрение и не могло двигаться самостоятельно. Собака в последнее время жила у отца Бузовой, и именно он первым забил тревогу, когда питомице резко стало хуже.

Сразу после сообщения отца звезда отправила Еву в специализированную клинику, где врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Несмотря на все усилия, организм не справился. Печальное известие Бузова получила 22 июля.

В личном блоге певица призналась, что очень тяжело переживает эту утрату. Она постоянно была на связи с врачами, пересматривала старые видео и фотографии, и старалась не терять надежды до последнего. По словам 39-летней знаменитости, потеря собаки стала для нее ударом, с которым сложно смириться.

"Я хочу нас запомнить такими. Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке", – написала телеведущая.





Это не первая подобная трагедия в жизни Ольги Бузовой: два года назад от диабета скончался другой ее питомец – шпиц по кличке Челси. Тогда певица также открыто делилась своими чувствами и скорбью, подчеркивая, насколько важны для нее были эти животные.