Режиссер Константин Богомолов стал заслуженным деятелем искусств России. Глава государства Владимир Путин поставил свою подпись под соответствующим указом, документ представлен на государственном портале правовой информации. Супруг журналистки Ксении Собчак получил звание, поскольку внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также вел долгую плодотворную деятельность.

Константин Богомолов – одна из наиболее заметных фигур современного театра. Свою режиссерскую карьеру он начал в 2002 году и с тех пор поставил десятки резонансных спектаклей, включая получивший признание "Идеальный муж. Комедия", за который в 2014 году был удостоен приза критиков знаменитого фестиваля "Золотая маска". Еще одна важная работа – "Преступление и наказание", которая была поставлена в театре "Приют комедианта", также отмечена экспертным сообществом.

В разное время Богомолов работал с ведущими театральными площадками Москвы – среди них МХТ им. Чехова, "Ленком" и театр Олега Табакова. Шесть лет назад он возглавил Московский драматический театр на Малой Бронной, а в 2024 году стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного после его прихода в "Сцену Мельников".

Примечательно, что награда пришлась почти накануне 50-летнего юбилея режиссера – круглую дату супруг Ксении Собчак отметит уже в ближайшую среду, 23 июля. Внимание к его заслугам – не только признание профессиональных успехов, но и знаковый жест в адрес всей культурной сферы, где он остаётся одним из самых обсуждаемых и нестандартных художников.

Вместе с Константином Богомоловым был награжден и актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, удостоенный ордена "За заслуги в культуре и искусстве".