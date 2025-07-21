Бьянка рассказала, как научилась есть на ночь без вреда для фигуры

Бьянка – самая популярная российская R’n’B-исполнительница, автор песен и музыкант. Несколько лет назад 39-летняя артистка заметно похудела. О том, как сегодня ей удается удерживать вес, певица рассказала за кулисами VK Fest.

"Полностью изменила ритм, образ жизни и питания, – призналась певица. – Да что там говорить – я и сама очень сильно изменилась за это время и больше никогда не допущу такого, что произошло со мной. Ведь тогда я набрала вес из-за депрессии, но больше такого не будет".

"Еда – штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе – большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать что съесть, но и когда и как", – говорил булгаковский профессор Преображенский из "Собачьего сердца". Вот Бяьнка и следует теперь этому золотому правилу – внимательно следит за своим рационом.

"Я расставила приоритеты и поэтому сегодня легко удерживаю вес, – похвасталась она. – Даже на ночь без ущерба для фигуры могу съесть кусочек шоколадки без сахара – там ведь всего 10 калорий".

Как говоря диетологи, горький шоколад содержит флавоноиды из какао-бобов способствуют укреплению сосудов, могут снижать кровяное давление. Это настоящая мини-аптека с полезными антиоксидантами, железом, магнием и цинком.