Экс-супруг Татьяны Ким подал иск против Wildberries почти на 10 млрд рублей

Семейно-корпоративный конфликт между сооснователями Wildberries набирает новый оборот. Владислав Бакальчук, бывший супруг Татьяны Ким, подал иск к маркетплейсу на сумму почти 9,8 млрд рублей. Соответствующее заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 1 июля. Ответчиком выступает компания "Вайлдберриз", которой сейчас полностью владеет Ким. Основания и детали требований на момент публикации оставались нераскрытыми.

Истец – проектная структура "ВБ Девелопмент", которой на 100% владеет Бакальчук. По его словам, именно эта компания отвечала за строительство логистической инфраструктуры для Wildberries. Он утверждает, что маркетплейс прекратил выплаты за уже сданные объекты, ссылаясь на формальные поводы. Это не первый иск на аналогичную сумму: подобное требование выдвигалось еще в январе, и разбирательство по нему должно продолжиться в августе.

Ранее Бакальчук проиграл суд бывшей жене, потеряв 1% долю в бизнесе. Теперь Ким владеет Wildberries полностью, а также потребовала с экс-мужа около 930 млн рублей в рамках имущественного спора. Сам он подал апелляцию, не соглашаясь с вердиктом.

Судебная конфронтация между бывшими супругами началась на фоне слияния Wildberries с рекламным оператором Russ в 2024 году. Бакальчук резко выступил против этой сделки, считая ее попыткой перехвата контроля над бизнесом. Конфликт достиг пика, когда в офисе компании произошел вооруженный инцидент, повлекший за собой гибель людей.

После развода, оформленного в феврале 2025 года, Татьяна Ким получила не только контроль над бизнесом, но и опеку над семью детьми. Ее личное состояние оценивается в 4,6 миллиарда долларов, она занимает высокие позиции в международных бизнес-рейтингах. На этом фоне новый иск Бакальчука выглядит попыткой вернуть хотя бы часть влияния – или средств – после полного разрыва не только в личных, но и в деловых отношениях.