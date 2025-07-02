Галина Ржаксенская, Софа Персиянинова и Алиса Буслова приняли участие в "Пикник ОК!"

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В рамках мероприятия перед гостями выступили звезды.

28 июня журнал ОК! провел в Estate Mall традиционный "Пикник ОК!" – один из главных летних open‑air‑форматов столицы. В программе активно участвовал продюсерский центр "Инсайт Люди" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг").

Ключевым дискуссионным блоком стал паблик‑ток "Семейное счастье" под модерацией шеф‑редактора ОК! Евгении Белецкой. На сцену вышли резиденты продюсерского центра: телеведущая и предприниматель Галина Ржаксенская, хореограф Софа Персиянинова и руководитель отдела развития "Инсайт Люди" Елена Леви. Спикеры обсудили, как выстраивать карьеру, не жертвуя гармонией в отношениях.

Фото предоставлено пресс-службой &#34;Пикник ОК!&#34;

Музыкальную часть вечера открыли такие исполнители как Иракли, группа "Инь Ян", Снежина Кулова, ISTOKYA и другие артисты. Свои хиты представила и резидент продюсерского центра Алиса Буслова.

Среди гостей "Пикника ОК!" были замечены певец Владимир (VAVAN), Алекса Селиванова и блогер Анастасия Губачева.

"Это уникальный формат, где резиденты нашего продюсерского центра могут обсудить с аудиторией важные темы – и все это в неформальной атмосфере", – отметила основательница "Инсайт Люди" Алина Зиннатуллина.

Редакция «Клео»

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