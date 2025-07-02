Группа t.A.T.u. официально объявила о воссоединении

Юля Волкова и Лена Катина подтвердили, что вновь работают вместе, – и сделали это эффектно: опубликовали в соцсетях общие снимки под песню You and I со словами "Впереди много интересного, погнали".

Фан-аккаунты уже делятся роликом с репетиции дуэта и фотографией, на которой солистки позируют рядом с Иваном Шаповаловым, тем самым продюсером, стоявшим у истоков группы. Официально возвращение Шаповалова в проект пока не подтверждено, но интрига только разогревает интерес.

Первые живые эмоции поклонники получат 17 июля: t.A.T.u. заявлены хедлайнерами пляжного концерта в крымском санатории "Мрия". Организаторы обещают ностальгическое шоу с главными хитами начала нулевых.

Напомним, t.A.T.u. ворвались в глобальные чарты в 2000-е с треками "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", стали лауреатами MTV VMA и поднялись на пьедестал "Евровидения". Потом последовал затяжной конфликт с продюсером, разлад между участницами и серьезные проблемы со здоровьем у Волковой – группа прекратила существование.

Шаг к полноценному воссоединению зрители видели лишь эпизодически: выступление на церемонии открытия Сочинской Олимпиады и несколько разовых концертов. Теперь же дуэт обещает полноценную новую главу – детали грядущего релиза и возможного тура пока держатся в секрете.