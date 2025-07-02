Дочь Леонида Агутина вышла замуж за иностранца и переехала в Англию

Дочь Леонида Агутина, 29‐летняя Полина Воробьева, оформила брак со своим возлюбленным, франко‐алжирским предпринимателем Жуаном Битегой, и теперь начинает семейную жизнь в Англии. Новость подтвердил 90‐летний Николай Агутин, дедушка невесты.

Полина – внебрачная дочь исполнителя от балерины Марии Воробьевой. Девушка получила диплом юриста в Ницце, где и познакомилась с Жуаном. Отношения пары длятся около семи лет; недавно Агутин‐старший помог молодоженам с покупкой квартиры.

Певец и Анжелика Варум познакомились с женихом во время совместного концерта в Ницце и, по словам артиста, одобрили выбор дочери.

"Симпатяга парень", – коротко охарактеризовал будущего зятя Агутин.





Исполнитель хита "На сиреневой луне" не скрывает: он давно мечтает о внуках. Семейство надеется, что раз у молодоженов есть свое жилье, то скоро семья пополнится.

"Будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся", – говорит Николай Петрович.

У музыканта есть еще одна наследница – 26‐летняя Лиза, дочь Анжелики Варум. Она живет в США и тоже уже приняла предложение руки и сердца от своего избранника.