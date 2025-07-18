Джастин Бибер планирует погасить свои долги за счет продавшей компанию Rhode жены

Джастин Бибер планирует закрыть свои долги с помощью денег, которые его жена Хейли Бибер получила за сделку с e.l.f. Beauty. Недавно модель продала свой бренд Rhode за сумму порядка 1 миллиарда долларов. Именно этот контракт, как сообщает источник, должен помочь исполнителю хита Baby расквитаться с долговыми обязательствами.

По информации TMZ, сейчас Бибер временно приостановил выплаты южнокорейской корпорации HYBE. Именно она покрыла многомиллионные убытки после срыва мирового тура Джастина в 2022 году – тогда у певца диагностировали синдром Рамзи Ханта, из-за чего у него была частичная парализация лица.

В рамках соглашения Джастин обязан выплатить 26 миллионов долларов за сорванный тур и часть долговых комиссий менеджменту – общая сумма составляет примерно 31,5 миллиона долларов. Однако, по данным источников, денег на это у него сейчас попросту нет. Даже учитывая, что Бибер совсем недавно продал свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, после налогов, выплат адвокатам, агентам и внушительных расходов от сделки осталось не так много.



И хотя Rhode – это личный успех Хейли, на деле все оказалось не так просто. По информации от приближенных, Джастин – один из инвесторов бренда и получит около 50 миллионов долларов от сделки. Этого как раз достаточно, чтобы расплатиться по долгам. Но финальные расчеты будут завершены только через месяц-два – так что платить пока просто нечем.



Тем временем представители Бибера отрицают слухи о финансовом крахе. Они отмечают, что все те, кто стоит за этой информацией, либо специально очерняют артиста, либо совсем не разбираются в шоу-бизнесе.