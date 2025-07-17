Алексей Чадов увеличил сумму иска к бывшему партнеру до 94 миллионов рублей

Алексей Чадов продолжает тяжелое разбирательство с продюсером Максимом Боевым и подконтрольной ему компанией "Викинг-СТ" вокруг патриотической ленты "За Палыча!". Картина стартовала в производстве в 2021-м и уже дошла до зрителя, однако артист утверждает, что как автор идеи, один из сценаристов и сопродюсер вознаграждения так и не получил. В Арбитражном суде Москвы рассматривается встречный иск артиста о партнерском платеже: в ходе последнего заседания суд удовлетворил ходатайство защиты об увеличении суммы требований – с первоначальных 70 млн до 94 млн рублей, чтобы учесть обновленные расчеты. Оппонентам дано время представить свои версии цифр; новая дата слушаний назначена на 29 июля.

Параллельно развивается базовый иск структуры Боева о расторжении соглашения: продюсер настаивает, что актер не выполнил обязательства и не привлек необходимый объем внебюджетных средств. Сторона Чадова заявляет об обратном и напоминает, что ранее в суде уже доказала факт заключения и исполнения договора. Дополнительную интригу делу добавил представленный "Викинг-СТ" акт выполненных работ, где перечисляются сценарные задачи, якобы полностью закрытые Чадовым.

Актер также говорит о документах с недостоверными подписями, направленных продюсером в различные инстанции, включая отчетность для Фонда кино; эти материалы защита намерена оспаривать. Если удастся взыскать средства (сам Чадов ранее упоминал суммы порядка 75–90 млн и более), он планирует направить их на семью, развитие собственной производственной линейки и разработку нескольких новых сценариев, пользуясь окном возможностей для отечественного проката.

На фоне громкого процесса всплыла еще одна проблема: принадлежащая Алексею Чадову компания "Перрон", работающая в сфере общепита и доставки, фигурирует в исполнительных производствах из-за налоговой задолженности свыше 200 тысяч рублей, сообщают "Страсти".