На концерте Coldplay "камера поцелуев" разоблачила измену главы миллиардной IT-компании

Публика стадиона в Бостоне стала невольным свидетелем не только шоу Coldplay, но и потенциального разрушения семьи топ-менеджера из Кремниевой долины. Видео, попавшее в сеть 17 июля 2025 года, уже собрало более 15 миллионов просмотров и продолжает распространяться по Сети.

Во время концерта, когда "камера поцелуев" (развлекательный элемент, направленный на освещение случайных пар в толпе) выхватила кадр с мужчиной и женщиной, стоящими в тесных объятиях, публика встретила момент с восторгом. Однако уже через секунду все приобрело иной оттенок: мужчина стремительно уклонился от объектива, а женщина скрыла лицо руками.





Через несколько часов зрители в TikTok, а затем и интернет-СМИ опознали в паре двух сотрудников крупной IT-компании Astronomer. Мужчина – 42-летний генеральный директор Энди Байрон, который с июля 2023 года возглавляет софтверную корпорацию стоимостью более миллиарда долларов. Женщина – Кристин Кабот, недавно занявшая пост руководителя отдела по работе с персоналом в той же компании.

Проблема в том, что Энди Байрон – женатый человек, у него двое детей. Его супруга Меган Керриган Байрон, по слухам, узнала о публичной демонстрации измены из социальных сетей. В комментариях под видео пользователи массово высказывают сочувствие жене и гнев в адрес пары. Особенно активно обсуждается то, насколько легкомысленно пара повела себя, посещая многотысячный концерт в эпоху тотального присутствия камер.

Пока официальных заявлений от Байрона или Кабот, неудачно посетивших концерт Coldplay, не поступало. Руководство компании Astronomer также хранит молчание. Тем временем в соцсетях множатся посты, намекающие на последствия как для брака, так и для корпоративной репутации. Некоторые источники утверждают, что супруга главы уже готовит бракоразводный иск, намереваясь добиться максимального урегулирования в свою пользу.