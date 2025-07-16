Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с женой Аидой Гарифуллиной

Не так давно певец и актер Алексей Воробьев подтвердил свой брак с оперной дивой Аидой Гарифуллиной, а теперь опубликовал в социальных сетях первое совместное фото. Снимок был сделан на фоне парижского собора – на нем супруги предстали в элегантных черных нарядах, причем артистка изображена со спины.





Судя по публикациям, пара провела выходные во Франции после выступления Аиды на концерте в столице. Воробьев, как предполагается, сопровождал супругу и поддерживал ее на мероприятии. Несмотря на известность, молодожены предпочли сохранить подробности личной жизни в тайне. Лишь весной стало известно об их браке – по информации источников, регистрация состоялась в апреле в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Интерес к отношениям Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной появился еще в начале года, когда они были замечены вместе на светских мероприятиях. Однако официальное подтверждение романа и последующего брака появилось только в мае, когда в личном блоге артиста было опубликовано фото рук с обручальными кольцами. Поклонники заметили, что артист стал реже говорить о личной жизни, предпочитая делиться лишь тонкими намеками.