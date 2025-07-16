Фестиваль "Вкус лета" собрал блогеров, звезд и поклонников ЗОЖ в гастроквартале Москвы

12 и 13 июля в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо" прошел фестиваль "Вкус лета" – масштабное lifestyle-мероприятие, объединившее гастрономию, спорт и музыку. В программе участвовали блогеры продюсерского центра "Инсайт Люди" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг"), а также артисты и популярные медийные лица.

Открытием фестиваля стала премия Like Star Awards, где сразу несколько блогеров "Инсайт Люди" были отмечены за вклад в lifestyle-направления. Дуэт РИЛИ забрал награды в двух номинациях – "Творчество" и "Лайфстайл блог". Блогер Никита Камбаров был признан лучшим в категориях "Комедийный блог" и "Кулинарный блог для начинающих". В числе лауреатов также оказались Элеонора Алибаева (номинация "Здоровое питание для всей семьи"), Галина Ржаксенская ("Уход за собой") и ANILEDA, которую отметили за стиль без брендов.





Организаторы подготовили насыщенную развлекательную и образовательную программу. Элеонора Алибаева провела фитнес-мастер-класс и рассказала, как соблюдать баланс между спортом и повседневной жизнью. Одним из самых обсуждаемых событий стал гастроэксперимент "Колесо еды: лакшери или трэш?", в котором зрители вместе с Никитой Камбаровым и Александром Арзановым пробовали блюда и пытались угадать их уровень – от деликатесов до уличной еды.





Финалом каждого дня стали музыкальные выступления. На сцене фестиваля выступили дуэт РИЛИ, певица ANILEDA, а также Алиса Буслова, известная по "Детскому радио". Посетители фестиваля могли не только насладиться живой музыкой, но и пообщаться с артистами лично.