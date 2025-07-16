Максим Виторган встретился с экс-возлюбленной Нино Нинидзе на прощании с Юрием Морозом

16 июля в Москве прошло прощание с режиссером Юрием Морозом, скончавшимся после продолжительной болезни. Церемония в ЦКБ-1 прошла в закрытом формате, среди присутствующих были близкие друзья и коллеги: Виктория Исакова, Дарья Мороз, Павел Деревянко, Гарик Сукачев, Светлана Иванова, Джаник Файзиев, Константин Эрнст и другие.

Среди гостей также оказались бывшие возлюбленные – актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе. По информации СМИ, встреча прошла без общения: они держались на расстоянии и не пересеклись даже взглядом. Нинидзе стояла в стороне, избегая контакта, Виторган прибыл почти в то же время, не задерживался у входа и отказался от комментариев.

Церемония стала первой публичной встречей актеров после расставания. Отношения Виторгана и Нинидзе завершились мирно, однако с тех пор пара не появляется вместе на светских мероприятиях. В апреле стало известно, что Нинидзе готовится к свадьбе с актером Михаилом Кремером. Виторган, в свою очередь, недавно отметил годовщину отношений с визажисткой Анной Коротковой. Праздник пара провела в Санкт-Петербурге.

Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля. Режиссеру было 68 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы, диагноз был поставлен в декабре 2023 года. Несмотря на тяжелое состояние, Мороз планировал вернуться к работе. Похороны состоялись на Ваганьковском кладбище. Артист успокоился рядом с первой женой.