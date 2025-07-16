Любовь Толкалина призналась, что хотела завести блог с интимными фото и платным доступом

Актриса Любовь Толкалина в интервью Светлане Бондарчук призналась, что всерьез задумывалась о создании собственного закрытого телеграм-канала, в котором могла бы делиться личными снимками интимного характера. Артистка отметила, что подобная идея не возникла спонтанно, соответствующий архив у нее уже давно накопился.

По словам актрисы, в ее распоряжении имеется большое количество откровенных фотографий, которые сделаны в разное время и, как она призналась, во многом отражают ее внутреннее состояние и личность. Именно это желание сохранить визуальную память и поделиться своим эстетическим взглядом на телесность и спровоцировало мысли о закрытом ресурсе.

Идея публикации нюд-снимков не столько эпатаж, сколько попытка выразить себя вне рамок традиционного кинематографа. Толкалина подчеркнула, что никогда бы не снялась обнаженной без сценарной мотивации, но в личной жизни иначе относится к художественной откровенности.

В последние месяцы актриса регулярно делится откровенными образами в социальных сетях – будь то видеоролики с домашними занятиями йогой, художественные фото в белье или эстетические кадры в полуобнаженном виде. Это, впрочем, вызывает у публики неоднозначную реакцию: кто-то поддерживает Любовь Толкалину за смелость и открытость, а кто-то критикует, обвиняя в стремлении к провокациям.