Актриса Анна Уколова рассталась с мужем спустя почти 24 года семейной жизни

Анна Уколова рассталась с мужем после 24 лет отношений и официально оформила развод. Так она завершила почти четвертьвековую историю любви, начавшуюся с клубного вечера в начале нулевых. Брак с бизнесменом Сергеем Пугачевым, с которым актриса прожила 17 лет в законном союзе, завершился по инициативе самой Анны – причем заявление на развод она подавала дважды.

Познакомились они в 2000 году, когда Анна праздновала свой кинодебют. Вспоминая то знакомство, актриса с иронией говорила, что именно настойчивость и поддержка Сергея сыграли решающую роль. Он оказался младше и ниже ростом, но стал для нее настоящей опорой – "боготворил", как признавалась Уколова в интервью. Они вместе прошли путь от первых ролей до крупных проектов, родили сына Макара, которому сейчас 14 лет, и жили, как казалось, настоящей киношной любовью.

Но все изменилось. Впервые Анна подала документы на развод осенью 2023 года, однако тогда пара пыталась сохранить отношения – суд давал им время на примирение, и заявление было отозвано. Однако уже в 2024 году актриса вновь решилась на разрыв – и довела дело до конца. Свой 47-й день рождения Уколова отметила уже в новом статусе – как свободная женщина.

Развод прошел мирно: супруги не делили имущество, а ребенок остался с матерью. Сергей Пугачев, по словам актрисы, продолжает активно участвовать в жизни сына. При этом Анна так и не взяла фамилию мужа, не захотев быть еще одной Пугачевой в шоу-бизнесе.

Сейчас Уколова – одна из самых занятых и востребованных актрис в стране. В 2025 году выйдет как минимум пять проектов с ее участием, она активно работает в театре и отказывается от легкомысленных ролей, думая не только о себе, но и о том, как на ее работу посмотрит сын, педагоги и даже школьные друзья. В соцсетях она по-прежнему не появляется, а к съемкам подходит с профессиональным холодом – даже если сцена откровенная, все должно быть уместно и по делу, считает звезда сериала "Ивановы-Ивановы".