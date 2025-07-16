Новым возлюбленным Джессики Альбы оказался актер, на 12 лет моложе ее

Пару сняли в аэропорту Калифорнии, откуда они вместе улетели в Канкун на романтический уикенд, а уже в воскресенье вернулись в Лос-Анджелес. Отношения, о которых раньше можно было только догадываться, теперь приобрели реальные очертания – очевидцы уверяют, что между Джессикой Альбой и Дэнни Рамиресом царит настоящая химия. К слову, еще два месяца назад актрису видели в Лондоне целующейся с таинственным незнакомцем. Теперь ясно – это был Рамирес.

Дэнни, к слову, свой человек в Голливуде. Его можно узнать по ролям в Marvel: тот самый Сокол из "Сокола и Зимнего солдата" и блокбастере "Топ Ган: Мэверик", а в следующем году его ждет премьера в новой части "Мстителей".



Окружение актрисы настаивает: пока говорить о серьезных намерениях рано. Альба фокусируется на себе, детях и новом кинопроекте – в ближайшее время она начнет съемки в фильме "Метка" вместе с Орландо Блумом. Впрочем, и к этой паре фанаты уже присматриваются – оба свободны, оба в отличной форме, и, по словам источников, Джессика находит Орландо весьма обаятельным.



Напомним, Альба и Кэш Уоррен были вместе почти 20 лет. У пары трое детей: 17-летняя Хонор, 13-летняя Хейвен и младший сын Хейс. Развод прошел без скандалов, но делить все же есть что – состояние экс-супругов оценивается более чем в 700 миллионов долларов. При этом они не заключали брачный контракт, а значит – впереди серьезные юридические обсуждения.