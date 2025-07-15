Жене Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус потребовалась операция

Звезда британской сцены и возлюбленная Роберта Паттинсона – Сьюки Уотерхаус – недавно попала в больницу после, казалось бы, вполне безобидного выбора одежды. Оказалось, что любимые слишком узкие джинсы обернулись для нее серьезной проблемой: у певицы обнаружили грыжу, и потребовалась операция.

О своей госпитализации Сьюки рассказала подписчикам лично – в фирменной ироничной манере.

"Сьюки, ты больше не пишешь в соцсети. Ты когда-нибудь задумывалась, что полгода назад ты носила такие узкие штаны, что у тебя образовалась грыжа?!" – написала артистка, обращаясь к себе.

Поклонники тут же засыпали артистку комментариями: кто-то переживал, кто-то шутил в ответ, но главное – все желали Сьюки скорейшего выздоровления. А один из самых популярных вопросов, конечно же: где Роберт? Как утверждают источники, Паттинсон все время был рядом, как и в марте прошлого года, когда они впервые стали родителями. Тогда актер присутствовал на родах и не отходил от своей возлюбленной ни на шаг.

Пара вместе с 2018 года, и отношения с каждым годом только крепнут. Пока Сьюки восстанавливается после операции, поклонники считают дни до ее возвращения на сцену – гастрольный тур певицы стартует уже 7 августа. Сейчас избранница звезды "Сумерек" чувствует себя лучше и уже постепенно готовится вернуться к привычному ритму жизни.