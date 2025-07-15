Мария Кожевникова объявила о возвращении в сериал "Универ"

Спустя почти пятнадцать лет после прощания с ролью Аллы Гришко, актриса Мария Кожевникова вновь появится на экранах в образе одной из самых ярких героинь сериала "Универ". Сама звезда официально подтвердила возвращение – как в интервью "Киноафише", так и в социальных сетях, где актриса поблагодарила зрителей за многолетнюю поддержку и выразила надежду, что встреча с ними вновь будет теплой.

Аллочка, чей образ стал культовым в середине 2000-х, возвращается в финальный сезон популярного ситкома, чтобы закрыть важную страницу в истории проекта. По словам Кожевниковой, это решение далось ей нелегко: в течение многих лет она не хотела возвращаться к прошлому, считая, что переросла своего персонажа. Однако многочисленные просьбы поклонников, а также участие в обсуждении будущего сериала с авторами и продюсерами изменили ее мнение.

"Честно, я долго думала и не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений", – написала Мария в соцсети.

Актриса призналась, что перед тем как согласиться, провела неформальный опрос среди друзей и близких. Каждый из них поддержал идею возвращения, что стало для нее знаком. Тем более, в новом сезоне зрителей ждет неожиданный поворот: Алла предстанет в ином свете – более зрелой и осознанной. И хотя подробности сценария пока держатся в секрете, Кожевникова уверяет – сюрприз будет.

Роль Аллы Гришко когда-то принесла Марии Кожевниковой всенародную любовь, но также стала для нее испытанием. Актриса покинула проект "Универ" на пике популярности, сославшись на усталость от образа и желание двигаться дальше. За прошедшие годы она успела реализоваться в новых проектах, а также заняться политической и общественной деятельностью.