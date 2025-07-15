Актрису Риз Уизерспун засняли целующейся с миллиардером Оливером Хаарманом

Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун замечена в компании нового возлюбленного – немецкого инвестора Оливера Хаарманна. Пару сфотографировали на яхте у берегов Сен-Тропе в минувшие выходные. На снимках – объятия, поцелуи и полное отсутствие желания прятаться от посторонних глаз.

Эти кадры стали первым подтверждением того, что отношения звезды "Блондинки в законе" с Хаарманном вышли за рамки "тихой симпатии". До этого Риз и Оливера объединяли лишь редкие появления вместе на улицах Нью-Йорка. Теперь же очевидно: это больше, чем просто дружба.

По информации зарубежных СМИ, роман между актрисой и предпринимателем начался осенью 2024 года. В тот момент Уизерспун предпочитала не афишировать личную жизнь, сосредоточившись на карьере и воспитании 12-летнего сына Теннесси. Однако спустя почти год все изменилось: актриса все чаще проводит время с Хаарманном – как в США, так и за границей.



Оливер Хаарманн – совладелец инвестиционного фонда Searchlight Capital, выпускник Гарварда и один из владельцев хоккейной команды New York Islanders. Бизнесмен ранее был женат и воспитывает двоих детей. По словам инсайдеров, ему удалось наладить контакт с семьей актрисы – в частности, с ее сыновьями Диконом и Теннесси.



Официальных комментариев пара пока не дает, однако источники из окружения Уизерспун утверждают: актриса счастлива и чувствует себя спокойно рядом с новым партнером. Для звезды, пережившей развод с Джимом Тотом в 2023 году, это первый серьезный роман за последние два года.

Напомним, Риз и Джим завершили брак после 12 лет совместной жизни. Развод прошел мирно, без публичных скандалов.