Азилия Бэнкс обнародовала интимные фото Конона Макгрегора в день его 37-летия

Боец UFC Конон Макгрегор в свой день рождения, 14 июля, угодил в скандал. Первым поводом для шумихи стало сообщение от американской рэп-исполнительницы Азилии Бэнкс. По ее словам, экс-боец UFC прислал ей снимки интимного характера с намеками и последующими угрозами. Артистка опубликовала компрометирующие изображения в социальной сети, сопровождая их гневными комментариями, после чего удалила пост. Сам Макгрегор незамедлительно отписался от певицы, пытаясь дистанцироваться от скандала, но скриншоты уже разлетелись по Сети.

"Как ты можешь отправлять девушке какие-то кривые фотки своего члена, а потом угрожать ей, чтобы она никому не рассказывала? Ты хоть знаешь, кто я такая? Это харам", – написала Бэнкс.

Поклонники и медиа тут же вспомнили прежние обвинения в адрес бойца – в том числе громкое дело о насилии с компенсацией в 200 тысяч евро. Вспомнили репутацию самой Бэнкс, известной своими провокационными выходками и публичными конфликтами с другими знаменитостями.

Вторым ударом в день рождения Конона стала публикация в британской прессе – таблоиды распространили фотографии, на которых Макгрегор отдыхает на пляже в США в обществе некой девушки. На кадрах они обнимаются и целуются, что вызвало новую волну слухов о неверности экс-чемпиона UFC, особенно учитывая, что он давно состоит в отношениях с Ди Девлин, матерью его четверых детей.

Несмотря на все происходящее, сама Девлин публично поздравила избранника с днем рождения в социальных сетях, предпочитая не комментировать скандалы. Многие считают, что подобное поведение для Конона Макгрегора – не исключение, а уже система. Однако остается открытым вопрос: как долго его партнерша будет игнорировать подобные инциденты.