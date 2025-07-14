Звезда "Белого лотоса" Эйми Лу Вуд играет жену Достоевского в фильме "Идиоты"

Стало известно о съемках масштабной международной драмы "Идиоты" – истории о непростых отношениях русского писателя Федора Достоевского и его жены Анны Сниткиной. В основу сценария легла книга американского исследователя Эндрю Кауфмана "Жена игрока", в которой описан реальный этап жизни классика, вдохновивший его на создание одного из величайших романов мировой литературы – "Идиота".

Главные роли исполнят Эйми Лу Вуд, обладательница BAFTA за сериал "Половое воспитание" и звезда третьего сезона сериала "Белый лотос", и Джонни Флинн, знакомый зрителям по фильмам "Эмма" и "Темные звезды", а в будущем – по образу Люциуса Малфоя в новой версии "Гарри Поттера". В актерский состав также вошли Вики Крипс, Кристиан Фридель, Барбара Мартен и Райнер Бок.

Сюжет разворачивается в Швейцарии, куда молодая жена отправляется с писателем, страдающим зависимостью от азартных игр. Вдали от России пара проводит несколько лет, сталкиваясь с финансовыми трудностями, эмоциональными испытаниями и творческими взлетами. Именно в этот период рождается роман "Игрок", а позже – первые наброски "Идиота". История медового месяца превращается в эмоциональный аттракцион, на котором любовь, зависимость и муза сталкиваются в замкнутом пространстве.

Режиссерами картины выступают Малгожата Шумовская и Михал Энглерт, ранее работавшие вместе над проектами, отобранными в конкурсные программы Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Шумовская – обладательница "Серебряного медведя", Энглерт – лауреат Sundance и шести номинаций премии Camerimage.

Фильм создается при поддержке Hype Studios и Gold Rush Pictures – продюсерских компаний с солидной репутацией на международной арене. Продюсерами проекта выступают Илья Стюарт и Владимир Земцов, уже успевшие привлечь внимание Канн и Берлина своими недавними работами.