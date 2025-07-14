На 93-м году жизни скончался режиссер Александр Митта

Не стало Александра Митты – режиссера, без которого сложно представить отечественный кинематограф. Ему было 92 года. О печальной новости сообщил его сын Евгений в личном блоге.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", – коротко сообщил он.

В начале месяца СМИ сообщали, что режиссер находился в больнице. По информации источников, последние дни жизни он провел под наблюдением врачей. Неофициально известно, что он боролся с серьезным заболеванием.

Александр Наумович родился в столице в марте 1933 года. Сначала выбрал техническую профессию и окончил строительный вуз, но вскоре его привлекла творческая стезя. Митта поступил во ВГИК и учился у самого Михаила Ромма. Уже в 60-х он начал снимать фильмы, а со временем стал признанным мастером экранного искусства.

Его фильмы – не просто картины, а целая эпоха. Зрители старшего поколения помнят тонкую драму "Звонят, откройте дверь", в 2000-х он покорил зрителя телесериалами "Граница. Таежный роман" и "Лебединый рай", а культовый "Экипаж" до сих пор цитируют как эталон жанра. В его фильмографии также были "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Гори, гори, моя звезда", "Затерянный в Сибири" и другие значимые работы.

Митта не только снимал кино, но и передавал свой опыт новым поколениям. Он преподавал как в России, так и за границей, основал собственную студию и написал книгу о законах кино.